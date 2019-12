Meteo. In arrivo l’anticiclone di Capodanno: Italia divisa tra neve e sole. Le previsioni

Il freddo gelido che da due giorni ha fatto capolino sulle regioni meridionali preoccupa non poco chi vede rovinati i piani per Capodanno. Gli esperti, nelle ultime ore, hanno sviluppato il modello che ha permesso di prevedere minuto per minuto – o quasi – quello che accadrà nei prossimi giorni.

“Partiamo ovviamente dalla giornata di lunedì 30 dicembre quando l’ormai affaticato flusso d’aria fredda sopraggiunto nel weekend, riuscirà a portare ancora qualche pioggia e alcune nevicate a bassa quota sulle estreme regioni del Sud segnatamente su Molise, Campania, nord della Puglia, sulla Basilicata e a scendere sulle aree ioniche della Calabria fino al nord della Sicilia. Su queste regioni – scrive Ilmeteo.it – il quadro meteo andrà poi rapidamente migliorando. L’ultimo giorno dell’anno, martedì 31 dicembre, l’alta pressione comincerà a fare la voce grossa riportando una decisa stabilità atmosferica su tutto lo stivale. L’unica insidia sarà dovuta alla nebbia che comincerà a svilupparsi in forma più diffusa su molte aree della Pianura Padana e anche su alcuni tratti interni del Centro. Di notte e nelle ore prossime all’alba, ci attendiamo dunque forti riduzioni alla visibilità specialmente sui tratti della bassa Lombardia, l’Emilia settentrionale e il basso Veneto. Temperature in moderata ripresa nei valori massimi specie al Centro Sud.

Il nuovo anno si aprirà con un ulteriore espansione dell’alta pressione sull’Italia dove l’atmosfera risulterà davvero piatta sul fronte meteorologico con tanto sole al Centro Sud e sui rilievi del Nord. Le temperature saranno infatti in nuova e generale ripresa su gran parte d’Italia con valori che torneranno ancora una volta sopra la media del periodo eccezion fatta, come detto, dei settori pianeggianti del Nord”.