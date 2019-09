Meteo. Bombardamento di grandine in arrivo, gli esperti: “Un quadro inquietante”

Grandinata massiccia su mezza Italia nelle prossime ore. E’ quanto annunciato negli ultimi minuti dagli esperti che dai satelliti hanno osservato celle temporalesche in attività su mezzo stivale. Da Nord fino a Napoli, si prevede un vero e proprio bombardamento. A riportare la notizia è il sito specializzato Ilmeteo.it.

“Nubi temporalesche sono già attive al Nord dal Piemonte e dalla Lombardia verso il Veneto e l’Emilia, altre tra la Sicilia e Mar Tirreno, mentre celle e supercelle sono or ora in formazione su gran parte delle regioni italiane e promettono di BOMBARDARE nel POMERIGGIO con la grandine l’Italia; nuclei intensi si attiveranno non solo sulle regioni settentrionali preferendo il Triveneto e l’Emilia Romagna, ma altri ancor più forti nasceranno sulla Toscana e a Firenze; sull’Umbria e sul Lazio in estensione sin sulle coste e a Roma, poi verso Marche, Abruzzo e Molise, in Campania fino a Napoli, al sud su Puglia e Basilicata, e ancora sulla Calabria e sulla Sicilia tutta e sulla Sardegna orientale” si legge sul sito di informazione meteorologica.