Primo maggio: a Napoli rafforzamento dei servizi di controllo. Il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine per garantire il rispetto della normativa anticontagio, in particolare durante la giornata di sabato primo maggio, nella quale sono previste diverse manifestazioni in concomitanza con la ricorrenza della Festa del Lavoro, disposto al termine di una riunione del coordinamento interforze presieduta dal prefetto di Napoli, Marco Valentini, con i vertici provinciali delle forze dell’ordine.

Nel corso della riunione esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’area metropolitana.

Meteo week end Primo Maggio

Sabato Primo Maggio: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, minima 16°C, massima 22°C. In particolare avremo cielo coperto al mattino e al pomeriggio, nuvolosità innocua alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata alle ore 12 e sarà di 22°C, la minima di 16°C alle ore 6. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Sud-Est con intensità tra 26km/h e 39km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Sud con intensità tra 27km/h e 40km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 10 con un valore UV di 0.9, corrispondente a 318W/mq.

Domenica 2 Maggio: giornata caratterizzata da ampio soleggiamento, minima 13°C, massima 20°C. Nel dettaglio: poche nubi al mattino, assenza di nubi durante il resto della giornata. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 20°C, la minima di 13°C alle ore 23. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest con intensità di circa 20km/h, moderati da Ovest-Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 21km/h, alla sera deboli da Ovest-Sud-Ovest con intensità tra 8km/h e 13km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.1, corrispondente a 1003W/mq.