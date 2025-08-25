PUBBLICITÀ
Mette il veleno nel succo di frutta ed uccide i suoi tre figli, i vicini: “Era una buona madre”

DONNA uccide figli santo domingo
Una tragedia sconvolgente ha colpito il quartiere di Santo Domingo Este, nella Repubblica Dominicana. Una donna di 36 anni, Pennsylvania Jiménez Valdez, ha avvelenato i suoi tre figli di 11, 9 e 7 anni, mescolando una sostanza tossica al succo che ha poi somministrato ai bambini. Dopo il gesto, la donna si è tolta la vita assumendo la stessa sostanza.

La drammatica scoperta è avvenuta nella casa di famiglia alla periferia della capitale. Secondo quanto riferito dalla polizia, sul luogo del delitto è stata trovata una nota scritta a mano, attribuita alla donna, il cui contenuto non è stato ancora divulgato. Gli inquirenti hanno avviato un’indagine completa: i corpi delle vittime saranno sottoposti ad autopsia, mentre la sostanza ritrovata sulla scena sarà analizzata tramite esami tossicologici forensi.

Una madre considerata “buona”, ma forse in difficoltà

Le testimonianze dei vicini delineano un quadro complesso. Una residente della zona ha descritto la donna come «una madre molto buona», ma ha anche ipotizzato che potesse soffrire di disturbi mentali. «È davvero un disastro quello che è successo», ha dichiarato. «Litigava spesso con i vicini, forse qualcosa dentro di lei non stava bene da tempo».

