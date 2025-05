“Mia figlia colpita da una bottiglia di vetro fuori al Maradona”: la denuncia

PUBBLICITÀ

“Venerdì pomeriggio mia figlia mentre passeggiava con suo marito nei pressi dello stadio Maradona a Fuorigrotta, mentre migliaia di tifosi festanti erano scesi in strada per raggiungere l’impianto in occasione della partita Napoli Cagliari, proprio vicino ad una pattuglia della Guardia di Finanza è stata colpita da una bottiglia di vetro lanciata da uno sconosciuto. Il colpo le ha procurato la rottura del setto nasale, un ematoma al viso, e una lacerazione del naso. È tutt’ora ricoverata al Cardarelli. In questo mare di follia pura, per l’ennesima volta si è sfiorata una tragedia. Tutto questo è inaccettabile”. È la denuncia che il padre della donna rimasta ferita all’esterno dello stadio Maradona ha inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

Il commento di Borrelli

“Purtroppo i criminali che circolano liberamente in queste occasioni sono numerosi e trovano nel caos l’opportunità di comportarsi come animali senza minimamente porsi il problema di poter arrecare danni seri, come accaduto questa volta, a vittime innocenti della loro follia. Come si fa a lanciare una bottiglia tra la folla festante che raggiunge lo stadio per festeggiare lo scudetto? Ho chiesto alle forze dell’ordine presenti se siano riuscite a identificare l’autore di questo gesto criminale e faccio appello a tutti coloro che erano presenti a segnalare, anche in forma anonima, tutti gli elementi potenzialmente utili a risalire a chi ha ferito la donna”. Queste le parole di Borrelli che ha ricevuto anche le foto della donna ricoverata.

