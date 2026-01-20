PUBBLICITÀ
Michele Di Bari sarà ancora prefetto di Napoli, arriva la proroga dal Viminale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
C’è la proroga per la permanenza di Michele Di Bari alla prefettura di Napoli, che quindi andrà oltre i termini previsti. Ad anticipare la notizia, Fanpage.it.

Secondo le nuove normative che dal 2025 hanno innalzato il limite ordinamentale a 67 anni, sarebbe dovuto andare quest’anno in quiescenza. Ma la norma prevede anche la possibilità di trattenimento fino a 70 anni, su richiesta e valutazione positiva. E queste circostanze si sono verificate.

Il prefetto, pugliese di nascita (è originario di Mattinata in provincia di Foggia) si è, fin dall’insediamento come prefetto di Napoli, molto presente e attivo sul territorio: non si contano le occasioni in cui il capo dell’Ufficio territoriale di governo decida di andare direttamente a verificare situazioni di ordine pubblico, siano esse intensificazione di sorveglianza dopo fatti delittuosi o calamità naturali. Oltre all’attenzione rivolta alle piccole e grandi questioni di cronaca che sviluppa la città e la sua complessa area metropolitana.

Disporre rafforzamento dei controlli e della presenza delle forze dell’ordine in determinate zone o convocare il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sono prerogative di un prefetto ma negli ultimi due anni le iniziative sono all’ordine del giorno.

 

