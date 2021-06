E’ morto nella tarda serata di domenica il cantante Michele Merlo, 28 anni, già concorrente di X Factor e di Amici. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Le condizioni di Merlo, in arte Mike Bird, erano peggiorate nel corso delle ore.

L’Ausl di Bologna, “sentita anche la famiglia, sta ricostruendo la vicenda a partire dal primo accesso del giovane all’Ospedale di Vergato, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno. Nel nosocomio risulta essere stato visitato dal medico di continuità assistenziale”. E’ in corso “la ricostruzione puntuale del soccorso in emergenza avvenuto il giorno successivo che ha condotto all’intervento e al ricovero in rianimazione”. La direzione ha dato “mandato al risk manager aziendale di procedere ad attivare l’iter per un audit di rischio clinico”. Lo comunica l’Ausl su Michele Merlo, esprimendo “vicinanza e cordoglio alla famiglia”.

Morte Michele Merlo, papà Domenico vuole vederci chiaro

“Questa storia ha moltissime ombre, su cui vogliamo sia fatta luce”. Così Domenico Merlo, il padre di Michele, il cantante vicentino e volto noto del talent Amici di Maria De Filippi che si è spento domenica notte all’ospedale Maggiore dopo un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Durante i tre giorni di coma farmacologico nel reparto di Rianimazione, Domenico e la moglie Katia sono rimasti sempre al fianco dell’unico figlio. Il quale già mercoledì, ovvero il giorno prima della crisi convulsiva e del successivo ricovero e intervento neurochirurgico al Maggiore, si era sentito male, accusando “un fortissimo mal di testa e mal di gola”. Ma dopo essersi recato all’ospedale di Vergato, era stato “rispedito a casa senza neppure un referto medico”.

Migliaia sui social i messaggi di dolore e cordoglio

Fan e colleghi, da Emma Marrone a Francesco Facchinetti a Ermal Meta, da Federico Rossi (del duo Benji & Fede) a Aka7even, concorrente dell’ultima edizione di Amici, allo stesso programma di Maria De Filippi, hanno invaso nelle scorse ore i social di messaggi di affetto, incoraggiamento e solidarietà.

“Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”. E’ l’addio a Michele Merlo che Emma Marrone ha affidato ai suoi profili social.