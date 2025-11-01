Milinkovic-Savic strepitoso: ipnotizzato Morata dagli undici metri

PUBBLICITÀ

Milinkovic-Savic sta vivendo una settimana da sogno. Dopo il rigore parato a Lecce su Camarda, si ripete al 26esimo di gioco in Napoli-Como. Il portierone serbo dopo un’uscita dubbia su Morata riesce ad ipnotizzare lo spagnolo dagli 11 metri congelando lo 0-0.

Milinkovic-Savic: le statistiche dal dischetto sono a suo favore

L’ex portiere del Torino ha un grande feeling con i rigori. Quello su Morata è il settimo rigore parato in Serie A. Il dato che più sorprende riguarda il fatto che il nuovo calciatore partenopeo ne ha parati ben 6 a partire dall’agosto del 2024. Quello di stasera è il 30esimo rigore subito a sfavore e la percentuale di parate è di circa 1 su 5. Nell’ultimo anno e mezzo, a sorprendere è che il serbo ha parato ben 6 rigori su 10. Numeri impressionanti che mostrano tutta la sicurezza e la bravura del gigante azzurro dagli 11 metri.

Per gli azzurri si tratta della terza gara consecutiva con rigore a sfavore. In ordine rispettivamente Calhanoglu in Napoli-Inter del 25 ottobre scorso. A seguire Camarda nel match del Via del Mare dello scorso 28 ottobre ed infine quello di quest’oggi ai danni di Morata. Decisione dubbia, nel quale Milinkovic-Savic non sembra toccare Morata ma sull’uscita travolge in modo naturale l’attaccante spagnolo. L’arbitro non ha esitato e dopo il consulto sul possibile fuorigioco è stata confermata la decisione presa sul campo.