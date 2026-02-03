Minacce al deputato Borrelli, Rita De Crescenzo e il figlio a processo

PUBBLICITÀ

“Ti distruggo”, “Sei un corrotto, un burattino”, “Sei un imbroglione, un camorrista”. La tiktoker Rita De Crescenzo e Rosario Bianco sono attesi oggi 3 febbraio in tribunale per l’udienza predibattimentale. Mamma e figlio devono rispondere di diffamazione e minacce continuate in concorso ai danni del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. I due avrebbero scatenato sui social un clima d’odio nei confronti del parlamentare, che negli anni ha più volte attaccato la tiktoker.

Le contestazioni formulate dalla Procura di Napoli si basano su video e audio con i quali madre e figlio offendevano Borrelli. Difeso dall’avvocato Antonio Borrelli, il deputato ne ha consegnati agli investigatori 14. “Si tratta della prima delle tante denunce che ho presentato nei confronti della tiktoker – ha dichiarato Borrelli nei mesi scorsi – Ci aspettiamo che adesso finiscano davanti a un giudice perché non si possono impunemente infamare, aggredire e insultare le persone pensando di farla franca. Ho depositato tutti i video contenenti anche minacce di morte, con tanto di richieste alla camorra di eliminarmi”.

