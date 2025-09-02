Minaccia 2 ragazzini con la pistola, 40enne arrestato nel Casertano

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni, di origini ucraine, per porto abusivo di arma da fuoco, porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere, minaccia aggravata e lesioni personali.

In particolare, poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni sono intervenuti nella zona del Villaggio dei Ragazzi, per una segnalazione di un uomo che stava minacciando un gruppo di minorenni con mazza da baseball e una pistola, fino ad arrivare a colpire uno di essi provocandogli delle lesioni.

PUBBLICITÀ

Sul posto, i poliziotti hanno trovato il 40enne in evidente stato di agitazione mentre tentava di nascondere la pistola, completa di caricatore e cartucce. Le armi sono state sequestrate, l’uomo arrestato in flagranza di reato e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari dall’autorità giudiziaria.