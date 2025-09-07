PUBBLICITÀ

Un servizio anti-movida, nella notte tra sabato e domenica in cui tantissimi giovani erano in giro per le strade della città, si è trasformato in qualcosa di diverso per i carabinieri della compagnia di Napoli Centro, che si sono ritrovati ad arrestare un uomo di 51 anni per stalking.

Minaccia di morte la figlia e prova a sfondare la porta di casa, arrestato padre violento a Napoli

Mentre erano impegnati nei controlli sulla movida cittadina, i militari dell’Arma sono stati allertati dalla Centrale Operativa e sono intervenuti in un appartamento del centro storico. Qui, il 51enne stava tentando di sfondare la porta di ingresso dell’abitazione della figlia, una giovane donna di 24 anni che, impaurita dalle minacce di morte del padre, si era barricata in casa.

Nonostante la presenza dei carabinieri, il 51enne ha continuato a minacciare di morte la figlia. Come appreso dai militari, non era la prima volta che accadeva un episodio del genere. Pertanto, al termine delle formalità, l’uomo è stato arrestato e portato in carcere: deve rispondere di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

I militari dell’Arma hanno poi portato avanti i controlli anti-movida, durante i quali sono state sanzionate 47 persone per non aver rispettato il Codice della Strada (tra cui 16 perché non indossavano il casco). Identificate anche 165 persone e denunciati 4 parcheggiatori abusivi poiché recidivi.