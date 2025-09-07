PUBBLICITÀ
HomeCronacaMinaccia di morte la figlia e prova a sfondare la porta di...
CronacaCronaca locale

Minaccia di morte la figlia e prova a sfondare la porta di casa, arrestato padre violento a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Minaccia di morte la figlia e prova a sfondare la porta di casa, arrestato padre violento a Napoli
Minaccia di morte la figlia e prova a sfondare la porta di casa, arrestato padre violento a Napoli
PUBBLICITÀ

Un servizio anti-movida, nella notte tra sabato e domenica in cui tantissimi giovani erano in giro per le strade della città, si è trasformato in qualcosa di diverso per i carabinieri della compagnia di Napoli Centro, che si sono ritrovati ad arrestare un uomo di 51 anni per stalking.

Minaccia di morte la figlia e prova a sfondare la porta di casa, arrestato padre violento a Napoli

Mentre erano impegnati nei controlli sulla movida cittadina, i militari dell’Arma sono stati allertati dalla Centrale Operativa e sono intervenuti in un appartamento del centro storico. Qui, il 51enne stava tentando di sfondare la porta di ingresso dell’abitazione della figlia, una giovane donna di 24 anni che, impaurita dalle minacce di morte del padre, si era barricata in casa.

PUBBLICITÀ

Nonostante la presenza dei carabinieri, il 51enne ha continuato a minacciare di morte la figlia. Come appreso dai militari, non era la prima volta che accadeva un episodio del genere. Pertanto, al termine delle formalità, l’uomo è stato arrestato e portato in carcere: deve rispondere di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

I militari dell’Arma hanno poi portato avanti i controlli anti-movida, durante i quali sono state sanzionate 47 persone per non aver rispettato il Codice della Strada (tra cui 16 perché non indossavano il casco). Identificate anche 165 persone e denunciati 4 parcheggiatori abusivi poiché recidivi.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati