Minaccia la compagna davanti al bimbo, arrestato a Scampia

Ha minacciato la compagna anche in presenza dei carabinieri arrivati in un casa di Scampia dopo la segnalazione di una lite in famiglia. Un 54enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. Sono quasi le 21 e dall’abitazione al piano terra si sentono le urla di un uomo e il pianto di un bambino.

I carabinieri fanno irruzione e vi trovano tre persone: un uomo di 54 anni, una donna di 50 e un bambino di 11 anni. Lui minaccia di ucciderla e davanti ai carabinieri urla: “Sei una monnezza, hai chiamato i Carabinieri .. te la faccio pagare … ti devo incendiare casa … sei una malafemmina, sei un’infame”.

Nonostante il precedente arresto nulla era cambiato nell’atteggiamento del 54enne già denunciato per maltrattamenti e minacce gravi e per questo, nel marzo del 2024. La situazione, secondo quanto accertato dai militari dell’arma di Scampia, era addirittura diventata più pericolosa. Il 54enne risulta essere un consumatore di stupefacenti e alcolici. “L’ho perdonato per mio figlio”, dice la donna ai carabinieri mentre il bambino piange.