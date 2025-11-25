PUBBLICITÀ
HomeCronacaMinaccia la compagna davanti al bimbo, arrestato a Scampia
CronacaCronaca locale

Minaccia la compagna davanti al bimbo, arrestato a Scampia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Minaccia la compagna davanti al bimbo, arrestato a Scampia
Minaccia la compagna davanti al bimbo, arrestato a Scampia
PUBBLICITÀ

Ha minacciato la compagna anche in presenza dei carabinieri arrivati in un casa di Scampia dopo la segnalazione di una lite in famiglia. Un 54enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. Sono quasi le 21 e dall’abitazione al piano terra si sentono le urla di un uomo e il pianto di un bambino.

I carabinieri fanno irruzione e vi trovano tre persone: un uomo di 54 anni, una donna di 50 e un bambino di 11 anni. Lui minaccia di ucciderla e davanti ai carabinieri urla: “Sei una monnezza, hai chiamato i Carabinieri .. te la faccio pagare … ti devo incendiare casa … sei una malafemmina, sei un’infame”.

PUBBLICITÀ

Nonostante il precedente arresto nulla era cambiato nell’atteggiamento del 54enne già denunciato per maltrattamenti e minacce gravi e per questo, nel marzo del 2024. La situazione, secondo quanto accertato dai militari dell’arma di Scampia, era addirittura diventata più pericolosa. Il 54enne risulta essere un consumatore di stupefacenti e alcolici. “L’ho perdonato per mio figlio”, dice la donna ai carabinieri mentre il bambino piange.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati