Marano piange Pietro, il 56enne è morto dopo il malore in vacanza

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Profondo cordoglio a Marano per la scomparsa di Pietro Calace, venuto a mancare ieri a Sapri in seguito a un malore improvviso. L’uomo, 56 anni, si trovava in vacanza in un campeggio quando è stato colto dal malore. A riportarlo, Il Mattino.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Per Pietro, noto tappezziere, non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è rapidamente diffusa a Marano, dove era conosciuto e stimato, suscitando dolore e vicinanza alla famiglia.

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I funerali dell’uomo si sono tenuti oggi, alle ore 16, presso la chiesa dello Spirito Santo, dove parenti, amici e conoscenti si sono riuniti per le esequie.

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È avvolta nel mistero la morte di due persone trovate senza vita all’interno di un appartamento di viale Divina Provvidenza, a Portici. A fare la scoperta sono stati i soccorritori, intervenuti insieme ai carabinieri dopo una segnalazione. Le vittime sono una donna di 82 anni e un uomo di 43 anni che, secondo le prime informazioni raccolte, potrebbe essere il nipote dell’anziana.

I due corpi sono stati rinvenuti all’interno dell’abitazione e, al momento, gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire cosa sia accaduto. L’ipotesi iniziale è che il decesso possa risalire ad alcuni giorni fa. Saranno però gli esami e le verifiche condotte dagli specialisti a stabilire con maggiore precisione la data e soprattutto le cause della morte.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i militari dell’Arma hanno avviato i rilievi nell’appartamento. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili alla ricostruzione della vicenda, ascoltando eventuali persone informate sui fatti e verificando ogni dettaglio della situazione trovata all’interno dell’abitazione. Al momento non vengono escluse ipotesi e tutte le piste restano aperte. Saranno gli accertamenti medico-legali e le attività investigative dei carabinieri a fornire un quadro più chiaro su una vicenda che ha destato forte attenzione tra i residenti della zona.