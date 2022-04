«Mia moglie è un ologramma», la storia del 38enne giapponese che vive con una donna virtuale

Si è riservato un matrimonio diverso dal solito. E infatti, neanche la sua sposa è reale, ma è un ologramma. Succede in Giappone dove un uomo, Akihiko Kondo, ha sposato una cantante pop ma disegnata, in stile manga. Poco dopo l’unione con il suo nuovo ‘amore’, lo stesso ha dichiarato: “La mia famiglia non è voluta venire alle nozze.”

Il nome della donna in questione è Hatsune Miku. Ha gli occhi ed i capelli blu, e Akihiko dichiara di avere una relazione già da 10 anni con lei. Il tempo necessario, spiega, per fare il passo in avanti. Alla cerimonio lui ha indossato uno smoking, lei il classico abito bianco. In ogni caso, nessuno tra colleghi e familiari di Akihiko si è presentato alla cerimonio. Erano 39 i presenti al matrimonio, per lo più amici conosciuti online.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 近藤 顕彦 (@akihikokondosk)

Akihiko Kondo si definisce ‘fictosessuale’

L’uomo 38 anni, si definisce fictosessuale, e dice che la sua relazione con l’ologramma lo ha salvato dalla depressione, dopo aver subito episodi di bullismo sul lavoro. In quegli anni – dopo essere stato respinto da alcune persone – aveva già realizzato di non volere un partner umano. Sa che sua moglie non è reale, ma è stata creata nel 2017, quando l’uomo ha acquistato un dispositivo di nome Gatebox, che permette alle persone di interagire con una varietà di personaggi inventati, rappresentati da un piccolo ologramma. Oltre a interagire tramite ologramma, Akhiko ha bambole di sua moglie di diverse dimensioni e sul suo profilo Instagram posta foto dei momenti della vita quotidiana. Secondo quanto riportano vari media anche internazionali in Giappone sarebbero migliaia le persone che hanno iniziato relazioni sentimentali con personaggi inventati.