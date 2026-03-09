Monaldi, 186 genitori di bimbi cardiopatici: “Stop gogna mediatica contro Oppido”

PUBBLICITÀ

“Chiediamo con forza che finisca immediatamente la gogna mediatica contro il professore Guido Oppido”. È quanto 186 genitori di bambini cardiopatici scrivono in un appello diramato a seguito della tragedia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito nell’ ospedale Monaldi lo scorso 23 dicembre. “Molti dei nostri bambini – viene ricordato – oggi respirano, sorridono e vivono grazie alla cardiochirurgia pediatrica, grazie a medici che ogni giorno combattono una battaglia silenziosa contro il tempo e contro la morte.

Tra quei medici, per anni, c’è stato il professor Guido Oppido. Oggi assistiamo a un processo mediatico feroce, spietato, che rischia di travolgere tutto: una persona, una struttura, un reparto, un’intera rete di cura da cui dipende la vita dei nostri figli”. Con il loro appello i genitori intendono ricordare “a tutti che dietro questa storia non ci sono solo titoli di giornale – viene sottolineato – ma bambini fragili, cuori minuscoli che lottano per continuare a battere”.

“Noi siamo madri e padri che hanno guardato negli occhi la paura più grande – viene ricordato – quella di perdere un figlio. Siamo genitori che hanno trascorso notti intere nei corridoi degli ospedali, con il cuore fermo davanti a una porta di sala operatoria”. Per i 186 genitori firmatari dell’ appello trasformare la tragedia del piccolo Domenico Caliendo “in uno spettacolo mediatico è una ferita profonda per le famiglie che ogni giorno combattono questa battaglia”.

Per questo le madri e i padri dei bimbi cardiopatici chiedono “rispetto, responsabilità e che la verità venga accertata nelle sedi giuste, senza distruggere nel frattempo la speranza di chi sta aspettando una cura”.