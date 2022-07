Paura sui lidi del Litorale Domizio, salvati due bagnanti in spiaggia. Durante un servizio predisposto lunga la costa dal Comandante David Bonuglia, l’agente Malaspina e il maresciallo Papa sono intervenuti sul lido Patrizia a Mondragone per prestare un primo soccorso ad un 20enne proveniente dall’Alto Casertano che è stato colto da una crisi respiratoria. La pattuglia operante ha allertato anche il servizio sanitario del 118.

LE URLA DALLA SPIAGGIA

Anche sabato gli agenti della Municipale hanno sentito le urla arrivare dalla spiaggia si sono piombati a soccorrere il bagnante colto da malore in acqua. Infatti lo hanno trascinato fino al bagnasciuga insieme ad un infermiere libero dal servizio ed hanno iniziato a praticargli il massaggio cardiaco con il defibrillatore, che avevano chiesto poco prima al gestore dello stabilimento balneare.

Sono comunque riusciti insieme all’infermiere a far tornare a battere il cuore dell’uomo che è poi stato trasferito in ospedale dagli operatori sanitari intervenuti. Tra i presenti è scattato spontaneo ringraziamenti agli agenti operanti Francesco Sorrentino e Fabio Di Nardo e all’infermiere Mondragonese. Ad elogiarle per “la professionalità, la passione e il senso del dovere” il comandante David Bonuglia ai suoi agenti intervenuti.