Mondragone. Non si fermano all’alt: nascondevano cocaina, crack e hashish

Inseguimento nella notte per le strade di Mondragone, conclusosi con l’arresto di due giovani trovati in possesso di droga e denaro contante. A finire nei guai sono stati un 19enne e un 16enne, entrambi del posto, fermati dai Carabinieri del Reparto Territoriale durante un servizio di controllo del territorio.

La pattuglia aveva notato una Fiat Punto in via Pignatelli. All’alt intimato dai militari, l’auto non si è fermata e ha tentato la fuga, proseguendo per circa due chilometri fino a via Caserta. Nonostante un tentativo di speronamento ai danni dell’autoradio, i due sono stati bloccati.

La conseguente perquisizione ha permesso di rinvenire diverse sostanze stupefacenti già suddivise in dosi: 7,16 grammi di cocaina, 5,14 grammi di crack e 8,60 grammi di hashish, oltre a 230 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 19enne è stato condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, mentre il minore è stato affidato al CPA di Napoli – Colli Aminei.

Non è la prima volta che i due finiscono nei guai. Infatti, appena lo scorso 27 settembre erano già stati denunciati, sempre dai Carabinieri di Mondragone, perché trovati in possesso di cocaina, crack, un taser e quasi 240 euro in contanti. In quell’occasione, nell’abitazione del 16enne era stata sequestrata anche marijuana suddivisa in otto dosi.