PUBBLICITÀ
HomeCronacaTrovata morta a Marianella, si indaga sull'omicidio di Nunzia
CronacaCronaca locale

Trovata morta a Marianella, si indaga sull’omicidio di Nunzia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Giallo sulla morte di Nunzia, al setaccio il suo profilo Tiktok
Giallo sulla morte di Nunzia, al setaccio il suo profilo Tiktok
PUBBLICITÀ

Nelle scorse ore la Procura di Napoli ha aperto un’indagine sul presunto omicidio di Nunzia Cappitelli. La 51enne è stata trovata morta nella sua abitazione a Marianella dove la polizia ha riscontrato un colpo alla testa della vittima. Sul caso lavora la Squadra Mobile della Questura partenopea, coordinata dalla Procura (pm Antonella Serio, procuratore aggiunto Raffaello Falcone).

La vittima denunciò due persone per stalking

In passato Nunzia Cappitelli aveva sporto denuncia per stalking nei confronti di due persone, uno dei quali è il giovane che insieme a un amico ha rinvenuto il cadavere dopo essere entrato in casa, approfittando della porta d’ingresso lasciata socchiusa. Quella notte il ragazzo è stato sentito, così come l’altro uomo che avrebbe assunto comportamenti ossessivi.

PUBBLICITÀ

Gli uomini della polizia scientifica hanno effettuato un sopralluogo, durato diverse ore, nel mini-appartamento al piano terra dove la 51enne abitava sola da pochi mesi. “Era una persona tranquilla, che voleva integrarsi nella comunità parrocchiale“, dice don Pasquale Fioretti, il parroco della chiesa di San Giovanni e Sant’Alfonso che conosceva la vittima da qualche mese.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati