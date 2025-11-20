Trovata morta a Marianella, si indaga sull’omicidio di Nunzia

PUBBLICITÀ

Nelle scorse ore la Procura di Napoli ha aperto un’indagine sul presunto omicidio di Nunzia Cappitelli. La 51enne è stata trovata morta nella sua abitazione a Marianella dove la polizia ha riscontrato un colpo alla testa della vittima. Sul caso lavora la Squadra Mobile della Questura partenopea, coordinata dalla Procura (pm Antonella Serio, procuratore aggiunto Raffaello Falcone).

La vittima denunciò due persone per stalking

In passato Nunzia Cappitelli aveva sporto denuncia per stalking nei confronti di due persone, uno dei quali è il giovane che insieme a un amico ha rinvenuto il cadavere dopo essere entrato in casa, approfittando della porta d’ingresso lasciata socchiusa. Quella notte il ragazzo è stato sentito, così come l’altro uomo che avrebbe assunto comportamenti ossessivi.

Gli uomini della polizia scientifica hanno effettuato un sopralluogo, durato diverse ore, nel mini-appartamento al piano terra dove la 51enne abitava sola da pochi mesi. “Era una persona tranquilla, che voleva integrarsi nella comunità parrocchiale“, dice don Pasquale Fioretti, il parroco della chiesa di San Giovanni e Sant’Alfonso che conosceva la vittima da qualche mese.