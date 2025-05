Morte Chiara Jaconis ai Quartieri Spagnoli, a lanciare la statuetta è stato un 13enne

PUBBLICITÀ

Le indagini condotte dalla Procura minorile di Napoli hanno individuato il responsabile materiale della tragica morte di Chiara Jaconis, la 30enne padovana colpita da una statuetta lanciata da un balcone mentre passeggiava nei Quartieri Spagnoli di Napoli. A compiere il gesto è stato un ragazzino di 13 anni.

Nonostante l’accertamento della sua responsabilità, la Procura minorile ha chiuso il fascicolo, dichiarando il minore non imputabile per legge. Resta invece aperta l’inchiesta della Procura ordinaria, che sta valutando eventuali responsabilità a carico dei genitori del ragazzo. Sono indagati per omicidio colposo in concorso e omessa vigilanza. Nell’ambito dell’indagine sono stati sequestrati diversi dispositivi elettronici e sono state raccolte numerose testimonianze, comprese quelle di vicini di casa e collaboratori domestici.

Dagli atti trasmessi agli avvocati della famiglia Jaconis emerge che le statuette lanciate dal balcone sarebbero state due, con un peso complessivo superiore ai dieci chilogrammi. Il tredicenne, secondo quanto riferito, era già stato segnalato in passato per aver lanciato altri oggetti dal balcone, come tablet e cuscini.

I legali della famiglia Jaconis sottolineano come la tragedia avrebbe potuto essere evitata se ci fossero stati controlli più attenti o se gli episodi precedenti fossero stati affrontati con maggiore serietà dalle autorità competenti.

