Tragedia in spiaggia nel Napoletano, 47enne muore dopo il malore

Un uomo era sugli scogli quando quando si è accasciato dopo un malore. La tragedia è avvenuta nella zona tra via Litoranea e Santa Maria la Bruna dove i soccorritori hanno recuperato G.M. Come riporta il Mattino gli uomini del 118 sono giunti sul posto per il 47enne, residente nel quartiere Leopardi a Torre del Grego, ma non c’era più nulla da fare.

Intervenuti anche gli agenti di polizia del locale commissariato e il medico legale inviato dalla Procura. Constato il decesso e appurate che le cause fossero da ritenersi del tutto naturali, si presume un malore. La salma dell’uomo è stata restituita alla famiglia senza la necessità di effettuare l’autopsia.