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Nuova ordinanza sulla movida a Napoli: rinnovate per un mese, da oggi, sabato 21 novembre, fino al 21 dicembre 2026, le misure di regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali e di contrasto all’inquinamento acustico nelle principali aree della movida cittadina.

Confermato lo stop all’alcol da asporto a mezzanotte, introdotta tolleranza di 30 minuti per la chiusura dei locali.

Sulla base delle ultime istruttorie tecniche e delle segnalazioni pervenute dai territori, l’Amministrazione ha inoltre disposto l’estensione del perimetro dei divieti ad alcune strade del Vomero e di Fuorigrotta.

Il provvedimento fa seguito al positivo riscontro registrato durante il periodo di applicazione della precedente ordinanza (16 ottobre – 16 novembre): dai report trasmessi dalla Polizia Locale è infatti emerso un progressivo adeguamento degli esercenti alle prescrizioni impartite e si è proceduto ad un confronto con esercenti, Consiglio comunale e Consulta della Notte per le nuove indicazioni.

Queste le principali disposizioni.

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Stop all’alcol da asporto: vietata la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche dalle ore 24:00 alle ore 06:00 del giorno seguente.

Orari di chiusura dei locali: dalla domenica al giovedì: chiusura entro le ore 01:00 del giorno successivo; venerdì chiusura entro le ore 02:00 del giorno successivo; sabato chiusura entro le ore 03:00 del giorno successivo. Resta fermo l’obbligo di chiusura negli orari stabiliti, ma viene consentita una tolleranza massima di 30 minuti esclusivamente per consentire agli esercenti il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi interni ed esterni senza creare sovrapposizioni con il servizio al pubblico. L’orario minimo di riapertura è fissato alle ore 06:00. Le aree interessate e le novità Il provvedimento riguarda le aree delle Municipalità I, II, III, V e X.