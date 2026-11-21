PUBBLICITÀ

È morto a 78 anni Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia di Stato ed ex direttore dei servizi segreti. L’ex alto funzionario è stato trovato senza vita nella mattinata di sabato 21 novembre nella sua abitazione di campagna, dove si era recato da solo. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, secondo cui De Gennaro si sarebbe tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco. A far scattare l’allarme sarebbero stati i familiari, preoccupati perché da diverse ore non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

La notizia arriva in un momento particolarmente delicato per l’ex capo della Polizia, il cui nome era finito al centro di una delicata inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi De Gennaro aveva ricevuto un avviso di garanzia con l’ipotesi di depistaggio nell’ambito degli accertamenti sulla scomparsa dell’agenda rossa del magistrato palermitano. Secondo la ricostruzione della Procura, l’ex capo della Polizia avrebbe avuto un ruolo in presunte condotte finalizzate a impedire al collaboratore di giustizia Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni agli inquirenti. Si tratta di contestazioni investigative, non di responsabilità accertate con una sentenza.

Proprio nell’ambito dell’inchiesta, i magistrati avevano chiesto per De Gennaro gli arresti domiciliari, ma il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta. La Procura aveva quindi presentato appello al Tribunale del Riesame, con un’udienza fissata per il prossimo primo dicembre.

La sua morte arriva dunque a pochi giorni da una nuova svolta giudiziaria in una delle vicende più controverse della storia italiana, quella dei depistaggi successivi all’uccisione di Paolo Borsellino, sulla quale da oltre trent’anni si cerca ancora di fare piena luce.