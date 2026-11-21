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Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno, dove un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto durante la notte. Un altro giovane, minorenne, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in condizioni molto critiche.

Il violento impatto si è verificato a Mercato San Severino, nella frazione Costa, lungo via Codola, al confine con Castel San Giorgio, paese d’origine della vittima. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi si è scontrato con un’automobile condotta da una donna di circa 50 anni, che si trovava a bordo insieme ad altre tre ragazze.

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Le persone che viaggiavano nell’automobile sarebbero rimaste illese, mentre per il diciottenne non c’è stato nulla da fare. Gravissime, invece, le condizioni dell’altro giovane che si trovava sullo scooter, per il quale si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Restano da chiarire le cause dello scontro e le eventuali responsabilità. Una nuova tragedia sulle strade del Salernitano, con una giovane vita spezzata e un altro ragazzo che lotta per la propria vita.