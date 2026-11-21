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Napoli e provincia. Violenza di genere. In un anno 2.368 codici rossi attivati in tutta la provincia. L’impegno dei carabinieri contro la violenza sulle donne. 505 arresti (di cui 15 arresti in differita) e 1.863 persone denunciate. L’importanza di rompere il silenzio. Spesso la prima richiesta di aiuto arriva dopo anni di violenze. “Il silenzio rischia di uccidere. Romperlo può salvare una vita”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli rinnova il proprio impegno quotidiano nella prevenzione e nel contrasto a ogni forma di violenza di genere, ponendo al centro la tutela delle vittime, il loro ascolto e la necessità di intervenire tempestivamente per impedire che situazioni di sopraffazione e maltrattamento possano degenerare in conseguenze ancora più gravi.

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Un impegno che trova riscontro anche nei numeri dell’attività svolta dall’Arma sul territorio della provincia di Napoli. Dal novembre 2025 al novembre 2026 sono stati attivati 2.368 Codici Rossi, il percorso di tutela previsto per le vittime di violenza domestica e di genere.

I numeri assumono un significato ancora più concreto se rapportati alla quotidianità. Nel periodo considerato, infatti, i Carabinieri della provincia di Napoli hanno attivato 6 Codici Rossi al giorno. Sei vittime di violenza di genere al giorno assistite in tutte le Tenenze e le Stazioni presenti sul territorio partenopeo.

L’attività dei Carabinieri ha portato a 505 arresti (di cui 15 arresti in flagranza differita) e a 1.863 denunce in stato di libertà. Parliamo di un arresto ogni 19 ore.

Numeri significativi, che restituiscono la dimensione dell’impegno dell’Arma e, al tempo stesso, richiamano l’attenzione sulla diffusione di fenomeni che spesso si consumano all’interno delle mura domestiche o nell’ambito di relazioni affettive insane.

Tra i reati di violenza di genere ben il 75% é rappresentato da maltrattamenti in famiglia e stalking.

Ma dietro questi numeri c’è un aspetto ancora più importante, che merita una particolare riflessione. Il silenzio delle vittime.

Molto spesso, infatti, le donne che hanno trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri non avevano mai denunciato prima le violenze subite. In numerosi casi, la prima richiesta di aiuto è arrivata dopo un lungo periodo di maltrattamenti, minacce, umiliazioni, controllo e sopraffazione. Tante volte avviene che il primo episodio conosciuto dai carabinieri si presenta proprio nel primo intervento effettuato tra quelle mura domestiche.

Dietro questo silenzio possono nascondersi la paura di ritorsioni, la vergogna, la dipendenza affettiva ed economica, il timore di non essere credute, la preoccupazione per i figli o, ancora, la speranza che il comportamento violento del partner possa finalmente interrompersi.

È proprio su questo aspetto che l’Arma dei Carabinieri intende richiamare l’attenzione. Non bisogna aspettare che la violenza diventi insopportabile, che le minacce si trasformino in aggressioni evolvendo negativamente in rapida progressione.

Il silenzio non è mai una colpa della vittima. E’ fondamentale trovare il coraggio di parlare e rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine, anche al primo episodio.

La violenza di genere, infatti, non si manifesta soltanto attraverso le aggressioni fisiche. Può assumere le forme della violenza psicologica, delle minacce, del controllo ossessivo, dell’isolamento, della sopraffazione economica e della persecuzione. Comportamenti che non devono essere sottovalutati e che, se reiterati, possono rappresentare segnali di un’escalation di pericolosità.

In questa direzione si sviluppa l’attività quotidiana dei Carabinieri, attraverso personale formato, l’ascolto delle vittime e il monitoraggio delle situazioni di rischio. Fondamentale è anche la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e con la rete dei servizi territoriali, per garantire un intervento tempestivo e una concreta protezione delle persone coinvolte.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli rinnova pertanto l’invito a tutte le donne che subiscono violenza a non rimanere sole e a chiedere aiuto. In caso di pericolo immediato è possibile contattare il Numero Unico di Emergenza 112. Per ricevere ascolto, orientamento e supporto è inoltre disponibile il 1522, numero gratuito e attivo 24 ore su 24, anche in forma anonima.

“Il silenzio rischia di uccidere. Romperlo può salvare una vita”.

Sul territorio di Napoli e provincia sono già operative cinque “Stanze tutta per sé””: una presso la caserma di Capodimonte, una nella Compagnia di Caivano, un’altra alla Tenenza di Ercolano, una presso la Caserma Podgora, sede del Comando Gruppo Napoli e della Compagnia Stella e una nella caserma Cesare Battisti della Compagnia Carabinieri di Bagnoli.

La “Stanza tutta per sé” – frutto della collaborazione tra l’Unione italiana Soroptimist e l’Arma dei Carabinieri – è uno spazio riservato, accogliente e protetto, progettato per permettere alle donne vittime di violenza di denunciare in un ambiente sereno, lontano dal contesto formale e talvolta traumatico degli uffici tradizionali.

Luoghi dedicati all’ascolto e alla protezione. Stanze dove spesso il silenzio si trasforma in parole e in aiuto concreto.