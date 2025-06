Mugnano. Chiusura di via Manzoni, i cittadini: “Chiediamo chiarezza sulle tempistiche”

PUBBLICITÀ

C’è frustrazione tra i cittadini di via Manzoni, a Mugnano di Napoli, che da un mese è stata chiusa al traffico a causa di una serie infiltrazioni che hanno reso inagibili alcuni stabili, costringendo alcune famiglie a trasferirsi temporaneamente altrove.

Gli abitanti del posto, però, sono alla ricerca di chiarimenti su una situazione che, in realtà, si protrae già da diverso tempo, in quanto le infiltrazioni avevano portato solo a un restringimento a seguito della messa in sicurezza di un palazzo.

Chiusura via Manzoni a Mugnano, i cittadini: “E’ un mese che c’è questa situazione”

“Volendo ripercorrere la situazione di via Manzoni – spiega il consigliere comunale di Periferia Attiva Nello Romagnuolo, nel tentativo di fare una cronistoria degli eventi – si è avuto una problematica con un primo stabile. Problematica data da delle perdite che hanno reso l’edificio non più in sicurezza. In una prima fase, la strada non è stata chiusa e si riusciva ancora a transitare. Poi, è successo che un palazzo a qualche metro di distanza ha avuto una problematica analoga e ciò ha portato i Vigili del Fuoco a mettere l’edificio in sicurezza a sospendere il transito”.

“È circa un mese che c’è questa situazione e credo che gli abitanti e i commercianti del posto, ma anche i cittadini mugnanesi – prosegue Romagnuolo – che transitavano in una delle arterie principali, nonché parallela a tutte le traverse di via De Curtis vorrebbero sapere la tempistica, se si sta lavorando per provare a riaprire questa strada o se ci vogliono dei mesi, degli anni per la risoluzione del problema. Noi nel frattempo restiamo in attesa, speranzosi che tutto si risolva in una tempistica vantaggiosa per i cittadini”.

Chiusura di via Manzoni a Mugnano, residenti: “Vogliamo chiarezza”

C’è amarezza e frustrazione nelle parole di Massimo Esposito, uno dei residenti di via Manzoni. “Sono un semplice abitante di questa strada, per cui non posso dire se sia giusto o meno che la strada sia chiusa. Posso, però, rappresentare il disagio tanto di chi ci vive che è costretto a fare una strada parallela [via De Gasperi, ndr.] che è molto più piccola”.

Chiedono chiarimenti i residenti. “C’è anche un po’ di frustrazione nel senso di sapere anche una tempistica certa rispetto all’apertura. – continua Esposito – Chiediamo anche se i palazzi sono realmente messi in sicurezza e quali sono i motivi, in quanto sembra che per un palazzo i motivi siano di tipo pubblico e l’altro palazzo, a dieci metri più avanti, siano di tipo privato. Quindi, noi che abitiamo questa strada chiediamo un po’ di chiarezza sia sulle tempistiche che sul cedimento strutturale”.

