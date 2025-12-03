Multati i ‘clienti’ dei trans, raffica di controlli ad Ischitella

PUBBLICITÀ

Condotta un’attività controllo a Ischitella da parte della polizia municipale di Castel Volturno guidata dal maggiore Domenico De Simone. Sono 6 i veicoli sequestrati poiché sprovvisti di copertura assicurativa e i conducenti non in possesso della patente di guida. Tra loro anche un 25enne nigeriano che si è scagliato contro gli agenti durante i controlli. Un altro automobilista ha forzato il posto di blocco, tentando la fuga e arrivando persino a strattonare gli agenti intervenuti. L’uomo è stato immediatamente bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Multe da 36mila euro tra cui quelle comminate a 5 clienti di prostitute transessuali.

“Un ringraziamento speciale va agli agenti impegnati ogni giorno in un territorio non semplice, segnato da mille sfaccettature di irregolarità. Le nostre donne e i nostri uomini della polizia municipale lavorano in trincea e a viso aperto, con professionalità e coraggio, per garantire sicurezza ai cittadini. A nome mio, del comandante Domenico De Simone e dell’intera amministrazione comunale, esprimo complimenti e gratitudine a tutti gli agenti che, nonostante le risorse limitate e un organico ridotto, continuano a tenere il fronte contro fenomeni sempre più diffusi. Castel Volturno è con voi“, ha affermato il sindaco Pasquale Marrandino e riportato da CasertaNews.

