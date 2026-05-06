Muore a 24 anni dopo il parto, indagati 12 tra medici e sanitari

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Ci sono 12 indagati dalla procura di Firenze, fra medici e altro personale specializzato dell’ospedale di Torregalli, per la morte di una 24enne, deceduta poche ore dopo aver partorito un bambino la sera del 30 aprile. Avvisi di garanzia a sei ginecologi, un’ostetrica, un chirurgo e quattro anestetisti: l’accusa è di omicidio colposo.

L’iscrizione nel registro degli indagati, secondo quanto emerge, è un atto dovuto in vista dell’autopsia programmata domani all’istituto di Medicina legale a Careggi dopo che la pm Alessandra Falcone avrà conferito l’incarico ai suoi consulenti. La morte risale all’1 maggio, al culmine di emorragie che i sanitari non riuscivano a stabilizzare. Ha fatto denuncia ai carabinieri il compagno della giovane donna, padre del neonato, che invece sta bene.

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Allarme dopo l’emorragia

Secondo quanto finora ricostruito, la 24enne, subito dopo aver dato alla luce il bambino, avrebbe avuto un’emorragia che, da quanto emerge, pareva risolta in sala operatoria. Quindi è stata ricoverata in degenza nel reparto di ginecologia. Però, in serata, la 24enne avrebbe avuto un altro malore, causato da nuove perdite di sangue. È scattata la procedura di emergenza, sono state fatte trasfusioni, mentre si cercava di interrompere l’emorragia. La paziente avrebbe avuto degli arresti cardiorespiratori, è stata rianimata. Ma l’emorragia ha provocato danni molto gravi tanto che l’1 maggio la giovane madre è stata dichiarata morta.

Ora per risalire ai motivi delle emorragie e alla gestione clinica della criticità, oltre all’autopsia, saranno acquisite testimonianze e le modalità seguite nell’ospedale San Giovanni di Dio per affrontare l’emergenza. Le emorragie nei parti sono eventi avversi prevedibili e, solitamente, gestibili.

I carabinieri hanno acquisito le cartelle cliniche. Da parte sua la Asl Toscana Centro studierà l’intero caso per capire se ci sono state responsabilità del personale. Intanto ha avviato accertamenti interni sulla propria struttura. Secondo protocolli ed esperienze standard, i problemi possono presentarsi a 24 ore dopo il parto (emorragia primaria come parrebbe in questo caso), o settimane dopo (emorragia secondaria).