Muore a 39 anni pochi giorni dopo il matrimonio, Sara lascia una bimba di 4 mesi

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Un dolore improvviso ha colpito la comunità di Salvatronda, nel Trevigiano, dove si è spenta a soli 39 anni Sara Gastaldello, a pochi mesi dalla nascita della figlia Agnese.

La donna viveva nella frazione di Castelfranco Veneto insieme al marito Matteo, con il quale condivideva una lunga relazione iniziata quasi vent’anni fa. I due si erano sposati appena pochi giorni prima della sua scomparsa, in una cerimonia organizzata in tempi rapidi, resa possibile grazie al supporto delle istituzioni locali e della parrocchia.

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Alla base del decesso un tumore scoperto solo quindici giorni prima, con un decorso purtroppo rapidissimo. I primi segnali erano emersi a metà aprile, quando gli accertamenti clinici avevano evidenziato una grave patologia al fegato e alle ossa. Nonostante le cure e i tentativi terapeutici, le condizioni della 39enne sono precipitate nel giro di pochi giorni.

Sara, originaria di Rossano Veneto, lavorava come funzionaria presso la direzione sanitaria della Regione Veneto, mentre il marito, originario di Istrana, è impiegato al Comune di Asolo. La coppia si era trasferita nella nuova casa a Salvatronda nel marzo dello scorso anno e, solo pochi mesi fa, il 16 dicembre, aveva festeggiato la nascita della piccola Agnese.

Ora la bambina, di appena quattro mesi, è accudita dal padre con il supporto dei familiari. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, manifestando affetto e vicinanza in un momento così difficile.

I funerali si terranno sabato 2 maggio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Salvatronda, mentre il rosario sarà recitato la sera precedente. Un ultimo saluto a una giovane donna la cui vita è stata spezzata troppo presto, lasciando un vuoto profondo tra chi l’ha conosciuta.