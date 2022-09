Muore durante l’escursione sul Vesuvio, turista americana dona gli organi e salva decine di persone

Era caduta durante un’escursione sul Vesuvio, la turista americana in coma al San Leonardo di Castellammare. I familiari hanno deciso di donare gli organi.

La tragedia di una famiglia diventa speranza per altre dieci: gli organi della turista salveranno molte vite

La tragedia della donna arrivata in Italia per trascorrere qualche giorno di vacanza tra Sorrento e le isole, si trasforma in speranza per decine di persone in attesa di trapianto. La turista che soggiornava nella perla della penisola Sorrentina, si era diretta sul Vesuvio per una gita. In montagna la caduta che le ha procurato un trauma cranico ed emorragia cerebrale.

L’incidente sul Vesuvio e il trauma cranico, le condizioni irreversibili a causa dell’emorragia

Immediato il trasferimento presso il San Leonardo, dotato di una terapia intensiva in grado di gestire simili emergenze. Dopo il ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale stabiese, purtroppo i medici hanno capito che le condizioni erano irreversibili. Poco dopo il decesso, la famiglia ha acconsentito all’espianto degli organi. Un intervento delicato, eseguito nella notte, che ha coinvolto tutta l’equipe di rianimazione assieme al primario Josè Maria Sucre. (Il Mattino)