La Polizia Locale di Napoli ha posto sotto sequestro un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande situato in vico San Sepolcro, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a seguito di un’articolata attività di accertamento avviata dall’Unità Operativa Avvocata.

L’attività commerciale, già oggetto di reiterate segnalazioni per violazioni legate all’occupazione abusiva di suolo pubblico, alla vendita irregolare di alcolici e all’utilizzo non autorizzato di impianti musicali, era già attenzionata da febbraio scorso per irregolarità nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata dal gestore.

Musica ad alto volume e vendita di alcolici non autorizzate, sequestrato noto locale ai Quartieri Spagnoli

Durante un controllo effettuato a maggio, gli agenti avevano riscontrato l’assenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla conduzione dell’esercizio e, in quella circostanza, furono elevate 4 sanzioni amministrative per assenza della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, mancanza della SCIA sanitaria, assenza della licenza per la vendita di alcolici e per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Da ulteriori verifiche di natura urbanistico-edilizia era emerso, inoltre, che negli ultimi due anni il gestore aveva proseguito l’attività nonostante diverse richieste di SCIA tutte rigettate e in assenza dei necessari titoli abilitativi. Anche il cambio di destinazione d’uso del locale, da residenziale a commerciale, era risultato privo di autorizzazione.

Nell’ultimo intervento del 6 giugno scorso, gli agenti hanno accertato la prosecuzione dell’attività nonostante la reiterata mancanza delle autorizzazioni ed elevato verbali per le stesse violazioni già rilevate nel precedente controllo.

La Polizia Giudiziaria dell’Unità Operativa Avvocata ha quindi eseguito il sequestro del locale apponendo i sigilli all’ingresso e affidando al gestore la custodia dell’immobile.

