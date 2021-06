E’ morto nella tarda serata di ieri il cantante Michele Merlo, 28 anni, già concorrente di X Factor e di Amici. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sulla pagina di X Factor si legge: “Ciao Michele Merlo. Il nostro abbraccio più forte va alla tua famiglia e ai tuoi cari”.

Michele Merlo, il ricordo di Emma Marrone

“Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”. E’ l’addio a Michele Merlo che Emma Marrone ha affidato ai suoi profili social. Al giovane collega, conosciuto ad Amici nel 2017, la cantante ha dedicato il suo concerto di ieri sera all’Arena di Verona: “Tante persone sono nel mio cuore – ha detto – ma stasera c’è una persona in particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky”. Emma era stata tra i primi ad unirsi al coro di messaggi di affetto e solidarietà per Merlo che in questi giorni hanno invaso i social.

L’addio di Riki e Aka7even

Anche Aka7even, protagonista dell’ultima edizione di Amici, ha pubblicato una foto di Michele Merlo ammettendo di essere senza parole. Man mano che i minuti passano e la notizia sulla sua scomparsa si diffonde cresce il cordoglio e si moltiplicano i post che gli rendono omaggio. Commovente il messaggio di Riki, che con Merlo ha condiviso l’esperienza di Amici: «Amici o rivali abbiamo condiviso un anno incredibile assieme. Sono parcheggiato in doppia fila come un idiota a piangere. Ciao amico mio». Anche i politici hanno espresso il cordoglio sui social. «Buon viaggio in cielo Michele Merlo. Troppo giovane per andartene, non è giusto. Una preghiera per te, un abbraccio alla tua famiglia e a tutti quelli che ti hanno voluto bene», le parole del leader della Lega Matteo Salvini. Gli fa eco Giorgia Meloni: «Ci stringiamo al dolore di tutti i suoi cari. Riposa in pace, Michele».