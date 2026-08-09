Nancy Coppola ricoverata al nono mese di gravidanza:”Sospetto rischio di gestosi”

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Nancy Coppola è stata ricoverata in ospedale al nono mese di gravidanza per un sospetto rischio di gestosi. A comunicarlo è stata la stessa cantante napoletana, 40 anni, attraverso i propri profili social. “Volevo aggiornarvi sul mio stato di salute. Al momento mi trovo in ospedale per un sospetto rischio di gestosi. I medici stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari. Vi darò ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni”, ha scritto l’artista. La cantante è in attesa della terza figlia, la prima avuta con il compagno Angelo Pezzella. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, i medici starebbero valutando anche la possibilità di procedere con un parto cesareo.

“Tra pochi giorni nascerà la nostra principessa”

Dalla stanza d’ospedale la cantante ha pubblicato anche una foto insieme a Pezzella. “Ancora un po’ di pazienza amore mio e tra pochi giorni nascerà la nostra principessa. Grazie per esserci sempre. Ti amo”, ha scritto.

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Nonostante il ricovero, Coppola ha voluto rassicurare i fan e ha approfittato del messaggio anche per annunciare l’uscita del nuovo brano “Chi t’ama te rispetta”, realizzato insieme a Stefania Lay. “Grazie di cuore per tutto l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando. Vi abbraccio”, ha aggiunto.