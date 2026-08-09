Pistola tra i vestiti, blitz a Licola con un arresto

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I carabinieri della Stazione di Licola hanno arrestato per detenzione illecita di armi e munizionamento un 60enne del posto.

L’uomo è stato fermato dai militari durante un controllo alla circolazione stradale. Il 60enne nascondeva un grammo di cocaina. Il suo atteggiamento però non convince e i carabinieri vogliono capirci di più. La perquisizione viene estesa anche alla sua abitazione. Nascosta tra i vestiti, all’interno di un armadio, una pistola calibro 22 con matricola abrasa e filettatura alterata. Trovati anche 7 proiettili.

L’arma è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

Il 60enne arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio.