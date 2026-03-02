Napoletani bloccati in albergo a Dubai: “Intervenga subito la Farnesina”

PUBBLICITÀ

Momenti di paura a Dubai per un gruppo di cittadini italiani, tra cui alcuni napoletani, rimasti bloccati in albergo dopo l’attacco missilistico che ha colpito gli Emirati Arabi. A raccontare la situazione è Gennaro Sarnataro, arrivato proprio ieri a Dubai Marina, al Millennium Place, insieme alla compagna e al figlio.

“Abbiamo sentito dei forti boati e poi nubi di fumo denso. Siamo impauriti, ci sentiamo come topi in trappola. La preoccupazione più grande è che ci sarà tanto caos per rientrare”, riferisce nel video inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli. “Solo pochi minuti fa siamo riusciti a parlare con l’ambasciata italiana che ci ha raccomandato di restare all’interno dell’albergo; ci hanno detto che tutto il Paese è sotto attacco e non ci sono posti sicuri dove andare. Nelle ultime ore abbiamo sentito nuove esplosioni e tre missili sono stati intercettati a poca distanza da noi”.

Ai video con la testimonianza sono state allegate anche immagini delle esplosioni e dei missili intercettati, oltre a riprese che mostrano la situazione all’interno della struttura alberghiera.

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli ha chiesto un intervento immediato del Ministero degli Affari Esteri. “Ho sollecitato la Farnesina ad attivarsi con ogni mezzo per garantire tutta l’assistenza necessaria ai nostri connazionali rimasti bloccati negli Emirati Arabi in condizioni di enorme pericolo. In queste ore è fondamentale aggiornarli costantemente sugli sviluppi e iniziare fin da ora a organizzare i rientri, per evitare il caos non appena sarà riaperto lo spazio aereo”.

Borrelli ha aggiunto di essere in costante contatto con gli italiani presenti a Dubai e con alcuni imprenditori che si trovano lì per lavoro, tra cui Andrea Vento, che sta fornendo aggiornamenti video sull’evolversi della situazione.

La priorità resta ora la sicurezza dei cittadini italiani e la predisposizione di un piano ordinato per il rientro non appena le condizioni lo consentiranno.

