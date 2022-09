Napoletano morto in Spagna, la ricostruzione della polizia: fuggiva ad un controllo

Un morto e un ferito grave. Questo il bilancio di un incidente avvenuto a Malaga, in Spagna, per due napoletani. La vittima è Salvatore Esposito detto “Sasà zeppolella”, 45enne originario dei Quartieri Spagnoli mentre il ferito, che era in sella allo scooter con lui, è l’amico Antonio Boccia detto “’o cacaglio”. I due vantano dei precedenti di polizia. Non si sa se erano in Spagna per lavoro o per una semplice vacanza. Alcuni dei familiari dei due napoletani coinvolti nell’incidente sono partiti alla volta della Spagna per seguire da vicino le indagini e portare avanti le pratiche per il rientro della salma di Salvatore Esposito.

Stando a una ricostruzione della autorità spagnole, si legge su Il Mattino, a causare l’incidente sarebbe stato un tentativo dei due uomini di sottrarsi a un controllo da parte della polizia.