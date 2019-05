Napoli canta Ernesto a Foria, il remake di ‘Song allergico ‘e fravole’ per i bambini del Santobono

Artisti uniti per il remake di “‘E fravole“, famosissimo pezzo di Ernesto a Foria, appena pubblicato su YouTube sta già spopolando.

Da Franco Ricciardi a Ivan Granatino, da Peppe Iodice a Paolo Caiazzo. Andrea Sannino, Tommaso Primo e tantissimi altri, musicisti e non, peraltro per una buona causa: collaborare insieme ai Frati Minori Conventuali di Napoli per la costruzione di una Casa Alloggio per i genitori dei bambini ospedalizzati del Santobono di Napoli.

È possibile fare a tal scopo una donazione a “Associazione Radio Kolbe Campania”, causale Casa Alloggio Santobono, all’Iban IT 26K 02008 03451000105618083.