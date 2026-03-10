PUBBLICITÀ
Napoli dice addio a Silvan, il noto giocoliere colpito da malore davanti la Basilica di Santa Chiara

Di Nicola Avolio
Addio a Silvan, giocoliere e da sempre presenza fissa del Centro di Napoli, che lo aveva accolto anni fa e dove viveva.

Silvano, per tutti Silvan, era un artista di strada, ben conosciuto da tutti i residenti, e anche i turisti di passaggio per le strade del centro che arrivano a Santa Chiara spesso si fermavano a fare foto con lui.

Le ultime, appena poche ore prima che un’ambulanza arrivasse nei pressi del Chiostro, per provare a rianimarlo: ma era troppo tardi. Il cuore di Silvan si è fermato per sempre, e Napoli perde il suo giocoliere di strada.

A darne l’annuncio Pino De Stasio, storico proprietario del bar 7Bello e consigliere della seconda Municipalità di Napoli, che lo ricorda così: “Era un giocoliere, un clown con un nasino rosso, e poi quei tatuaggi impressi sul viso. Camminava sempre scalzo per le vie del centro, anche quando pioveva o faceva freddo. E le sue artistiche suggestioni fatte di materiale riciclato: fiori, lumini, maschere di carta e tanti sorrisi. Quando mi vedeva mi salutava, gentile, chiamandomi per nome con voce roca, logorata da anni di abbandono avendo per letto un sacco a pelo. Ora”, prosegue De Stasio, “l’ho visto, da lontano, tra le lunghe sbarre del cancello della Basilica di Santa Chiara, per terra, senza respiro. Come una stella luminosa si è spento, spero senza sofferenza. Mi si stringe il cuore, la Basilica come tomba estrema dei Re e degli Eroi ed ora anche di Silvan, resiliente umano”.

Ma in tanti, tra residenti e non, sui social lo stanno ricordando in queste ore, appresa la notizia della sua scomparsa, avvenuta improvvisamente forse per un malore che lo colpito all’interno del Chiostro di Santa Chiara.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

