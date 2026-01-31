PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Napoli divisa tra due grandi cartelli criminali", l'allarme della Procura generale
CronacaCronaca locale

“Napoli divisa tra due grandi cartelli criminali”, l’allarme della Procura generale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
"Napoli divisa tra due grandi cartelli criminali", l'allarme della Procura generale
PUBBLICITÀ

Due grandi cartelli criminali a dividersi la città di Napoli. È il quadro dipinto dal procuratore generale Aldo Policastro in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario a Napoli: “La criminalità organizzata mantiene salda la sua presenza in tutto il territorio del distretto e principalmente in quello napoletano e casertano. Con una impronta ancora marcatamente familiare e uno stretto legame del singolo clan con il quartiere o l’area in cui esso è storicamente operante, a dispetto dei plurimi e costanti interventi repressivi”.

“Napoli divisa tra due grandi cartelli criminali”, l’allarme della Procura generale

Policastro ha tracciato uno “scenario parcellizzato ma con un sistema di alleanze variegato e variabile. In tale contesto, tuttavia, posizione dominante ed egemonica è quella dei due principali cartelli camorristici dei Mazzarella e dell’Alleanza di Secondigliano, storicamente contrapposti, i quali, dotati di una propria struttura verticistica e militare, sono in grado di esercitare una forte spinta di aggregazione verso gruppi di minore spessore e capaci di superare gli angusti confini del nostro territorio e proiettarsi sullo scenario nazionale e internazionale, sia con il traffico di stupefacenti, sempre molto redditizio, sia nel campo dell’imprenditoria, avvalendosi di una metodologia più innovativa e moderna soprattutto per attuare i propri interessi in materia di riciclaggio dei capitali illeciti, partecipando a un più ampio sistema di undeground banking”.

PUBBLICITÀ

La camorra “che veste gli abiti dell’investitore economico-finanziario – ha sottolineato Policastro – interagisce con autonome organizzazioni transnazionali, trasversali, totalmente sganciate dalle logiche territoriali delle organizzazioni camorristiche e al servizio anche di qualunque professionista o azienda per il riciclaggio dei capitali provento delle attività criminali e dell’evasione fiscale”.

“Napoli l’unica città in cui si spara”, Gratteri critico all’apertura dell’anno giudiziario

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati