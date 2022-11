Napoli. Fermano il traffico per picchiarsi, il video diventa virale

Hanno fermato il traffico davanti alla Galleria Vittoria per picchiarsi, è diventato virale il video pubblicato dalla pagina ‘Welcome to favelas’ e poi rilanciato dal deputato Borrelli. Nel filmato si vede chiaramente un’auto ferma di traverso, in mezzo alla carreggiata, proprio dinanzi allo sbocco del tunnel che da via Arcoleo conduce in via Acton.Nel mentre decine di auto incolonnate che non riescono a rimettersi in marcia per raggiungere via Acton. Qualcuno suona ripetutamente il clacson ma nessuno interviene per separare i due litiganti e porre fine alla rissa. Il video è stato rilanciato anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook. “La deriva totale”, ha commentato laconico.

Non si conoscono i motivi che hanno portato i due a picchiarsi proprio in mezzo alla strada, così come non è possibile datare il video, anche se è sicuramente stato girato di recente. Ciò che è sicuro e che i due, per diverso tempo, hanno bloccato tutto il traffico veicolare per diverso tempo creando non pochi disagi ai cittadini.