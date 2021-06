È precipitato da un balcone al Quarto piano di un bed and breakfast di via Giacomo Leopardi, nei pressi della Stazione della Cumana nel quartiere Fuorigrotta, con l’impatto al suolo che non gli ha lasciato scampo. La vittima è un uomo di 31 anni, morta sul colpo dopo un volo di diversi metri. La tragedia si è consumata poco prima delle 8. L’ipotesi maggiormente presa in considerazione dalle forze dell’ordine è quella del suicidio.

Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia del Commissariato San Paolo che hanno avviato le indagini per appurare i fatti. Inutile il tentativo dei sanitari del 118 della postazione di Pianura di rianimare il 31enne ancora in pigiama e in pantofole. Il corpo è risultato devastato una volta a terra. In via Giacomo Leopardi per i rilievi la Scientifica.