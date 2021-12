Napoli-Gaeta andata e ritorno, la gita in bici di Fabio Cannavaro spopola sui social

Napoli-Gaeta-Napoli per un totale di 190 km: è questa l’incredibile distanza percorsa da Fabio Cannavaro in sella alla sua bici. L’ex difensore del Napoli ha testimoniato la sua piccola impresa con uno scatto pubblicato su Instagram. Dietro di lui il suggestivo sfondo del lungomare Caboto.

Il campione del mondo 2006 ha risalito il Sud pontino facendo capolino nel Golfo in compagnia di un gruppo di amici. Sul suo profilo social anche le foto in loro compagnia. Dopo gli scatti di rito, Fabio Cannavaro si è rimesso il casco e ha cominciato a pedalare nuovamente per la via del ritorno. Un bel modo per tenersi in forma dopo l’addio al calcio.

L’addio di Fabio Cannavaro al Guangzhou Evergrande

“Dopo trattative amichevoli, il Guangzhou Evergrande ha deciso di rescindere il contratto di Fabio Cannavaro – scrive il club sul social Weibo – Ringraziamo profondamente Fabio Cannavaro per il suo immenso sforzo e il suo contributo positivo al club, e gli auguriamo il meglio per il resto della sua carriera!”.

L’ex campione del mondo italiano, tornato nel 2017 nel club che aveva già allenato nella stagione 2014-15, era già in testa alla classifica dopo non essere riuscito a vincere il campionato cinese la scorsa stagione. Le difficoltà di Evergrande, colosso dell’immobiliare ultraindebitato, mettono ora in pericolo il club stesso.