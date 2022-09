Napoli. La storia di Enzo e Marina, malati ma a rischio sgombero: “Aiutateci”

Impossibilitati per anni a pagare l’affitto perchè a causa di due gravi patologie non sono più riusciti a lavorare e quindi a far fronte alle spese, fra meno di un mese rischiano lo sfratto dal loro storico appartamento al terzo piano di Vico Montecalvario 2022 per morosità. Nell’attuale situazione, senza un accordo con l’Asl Napoli 1 Centro che ha pertinenza, l’alternativa sarebbe quella di dormire per strada.

La storia ha per protagonisti Vincenzo Barone, 64anni ex muratore e sua moglie Marina Longo, 60 anni, che dal 1995 vivono nella casa ai Quartieri Spagnoli in precedenza rientrante nel Patrimonio del Comune di Napoli, quando a gestirlo era la società Romeo Gestioni Spa, prima di passare sotto il controllo dell’Asl di Napoli che nei mesi scorsi ha chiesto al nucleo familiare di abbandonare la casa dando così esecuzione alla Sentenza del Tribunale di Napoli numero 13822 del 2017.

La vicenda

Vincenzo dieci anni fa si è ammalato a entrambi i polmoni di bpco ostruttiva e degenerativa. Si tratta di una patologia grave, che l’ha costretto a lunghi periodi di terapie all’ospedale Molinette di Torino e a un trapianto di polmoni avvenuto nel 2016. In questo lasso di tempo, come è facile intuire, Vincenzo non è più riuscito a lavorare e tutto quello che aveva l’ha speso in cure.

Tre anni fa, nel 2019, un’altra mazzata: a Marina, la moglie di Vincenzo, è stato diagnosticato un carcinoma a un polmone che cura attraverso la chemioterapia. Un calvario simile e anche per lei ogni sforzo era controproducente. Sia a Vincenzo che a Marina sono stati riconosciuti i benefici della 104, con un indennizzo mensile però di meno di 400 euro: troppo poco per andare avanti con serenità.

L’entità economica della morosità per l’utilizzo dell’appartamento di vico Montecalvario 22, è stato calcolato, ha raggiunto circa 70.000 con l’Asl che avrebbe richiesto almeno il 30% degli arretrati. Di quanto parliamo? Anche qui, dopo un rapido calcolo, di circa 25.000 euro soldi che la famiglia Barone non ha.

Dopo alcuni rinvii Vincenzo, Marina e il loro figlio Giovanni che in tutto questo periodo li ha accuditi, sarebbero dovuti andare via domani 29 settembre. Ora l’Asl ha concesso un mese di proroga, ma senza un accordo tra le parti per il rateizzo del debito che sia conforme anche alle norme in materia, tra 30 giorni si ripresenterà l’incubo dello sfratto.

Le parole di Vincenzo e Marina

«Non abbiamo pagato l’affitto, è vero – afferma Vincenzo – ma se è successo è perchè non potevo più lavorare e quindi non guadagnavo. Se mi fossi sforzato o avessi alzato dei pesi sarei stato in pericolo. No solo: in attesa del trapianto sono stato costretto a ricorrere all’ossigeno praticamente tutto il giorno».

Il canone negli anni è aumentato e l’Asl Napoli 1 Centro ora reclama le somme non versate. Vincenzo Barone aggiunge: «A metà degli anni ’90 il canone mensile era di 50.000 lire, oggi siamo a 350 euro al mese. La proposta dell’Asl per rientrare dal debito e rateizzare è stata di versare ogni mese 350 euro più 250 euro sul debito». In tutto 600 euro mensili, che sarebbero difficile da racimolare anche per l’esposizione bancaria del figlio di Vincenzo e Marina, Giovanni su cui fra un attimo torneremo.

«Se fossimo costretti ad andare via, non avremmo un altro tetto sotto la testa. Gli affitti sono almeno di 800-900 qui nel centro storico, non credo di poterli pagare. Una vita di sacrifici da muratore è volata via in poco tempo» conclude il 64enne.

Marina Longo è forse ancora più rammaricata, perchè alla situazione economica complicata si aggiunge un valore affettivo inestimabile. «La mia famiglia abita in questa casa da oltre 100 anni e da quando mia mamma non c’è più ci siamo venuti a vivere stabilmente io, mio marito e i miei figli. Quando siamo andati a Torino per le cure di Vincenzo abbiamo pagavamo una pigione di 750 euro per una casa. Ma noi soldi ora non ne abbiamo, l’Asl Napoli 1 Centro ci comprenda».

L’amore di Giovanni per i genitori

Spalla forte per Vincenzo e Marina, in tutto questo tempo, è stato sicuramente Giovanni, uno dei tre figli della coppia. «Mi sono sobbarcato io di tutte le spese e mi sono esposto quasi per 32.000 euro con la banca perché papà circa 10 anni fa si è ammalato. Sono io che do una mano a mio padre e a mia madre da quando si sono ammalati, ma sicuramente non sono ricco: non ho tutte queste possibilità economiche visto che sono un lavoratore dipendente. L’Asl deve venirci incontro» afferma il 37enne aggiungendo altri dettagli sui soldi che servirebbero per chiudere la faccenda. «Oltre alla proposta di 350 euro più 250 per il debito avremmo dovuto trovare subito almeno altri 4/5000 euro divisi in due tranche, sperando in un aiuto di parenti e amici. Ma il 30% della morosità totale non lo possiamo pagare e sono in debito con la banca».

Giovanni continua a lottare ma è stanco, si percepisce. «Come si può pensare – conclude Giovanni – di buttarci fuori di casa in queste condizioni? Già tre mesi fa era venuta la forza pubblica per sgomberarci, poi siamo riusciti ad avere una proroga parlando anche con il direttore Ciro Verdoliva e con il direttore della gestione immobiliare dell’Asl Napoli 1 Centro. Ma siamo sempre nella stessa condizione».

Un rinvio di un mese

Una piccola boccata di ossigeno è rappresentata da un rinvio dello sgombero di un mese. In queste poche settimane va trovata una soluzione per il rateizzo, è comunque una corsa contro il tempo.