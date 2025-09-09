Napoli, latitante arrestato dopo un controllo: utilizzava una falsa identità

PUBBLICITÀ

Un normale controllo stradale si è trasformato in un arresto. È successo in piazza Giovanni Leone, dove gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale della Polizia Locale di Napoli hanno fermato un uomo alla guida di un ciclomotore. Un controllo di routine, che ha però portato alla luce ben più di una semplice infrazione.

L’uomo, apparso da subito nervoso e insofferente, era privo di documenti e ha fornito generalità che, dai primi riscontri, sono risultate false. Il comportamento sospetto ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire le verifiche. Dai controlli successivi è emersa la sua reale identità, e con essa un’informazione decisiva: l’uomo era ricercato.

A suo carico risultava infatti un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito di una sentenza definitiva per rapina aggravata. Gli agenti hanno proceduto all’arresto immediato, conducendo il soggetto presso la Casa Circondariale di Poggioreale, dove dovrà scontare la pena prevista dalla condanna.

Ma non finisce qui: oltre alla pena per la rapina, l’uomo dovrà ora affrontare anche un nuovo processo per aver fornito false generalità a un pubblico ufficiale, reato che aggrava ulteriormente la sua posizione.

Un episodio che conferma come la presenza sul territorio e l’attenzione degli agenti durante i controlli possano rivelarsi determinanti nella lotta alla criminalità.