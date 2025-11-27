Napoli, oggi sciopero generale: stop a trasporti e servizi pubblici

PUBBLICITÀ

Oggi (venerdì 28 novembre) è previsto uno sciopero generale di 24 ore che interesserà sia il settore pubblico che quello privato. La protesta, indetta dalla sigla sindacale Usb, prenderà il via alle ore 03:01 e terminerà alle ore 03:00 di sabato 29 novembre, con possibili disagi in tutta la città di Napoli e nella regione Campania.

I principali settori coinvolti riguardano i trasporti: metropolitane, autobus e funicolari dell’Anm, linee ferroviarie dell’Eav e treni regionali gestiti da Trenitalia. Sono state comunque stabilite fasce di garanzia, in cui il servizio sarà regolarmente operativo: per la metro e le funicolari cittadine le corse sono garantite tra le 06:30 e le 09:15 al mattino e tra le 17:00 e le 20:00 nel pomeriggio. Anche i treni regionali e le linee Eav avranno fasce protette, con ultime partenze prima dello sciopero e prime partenze dopo la fine dell’agitazione.

Oltre ai trasporti, lo sciopero interesserà anche scuola, sanità e pubblica amministrazione, garantendo comunque i servizi essenziali di assistenza. L’Enac ha comunicato le fasce garantite per i voli, dalle 07:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, per evitare disagi nel settore aereo.

Le motivazioni alla base della protesta riguardano politiche occupazionali, salari adeguati e migliori condizioni lavorative, ma anche temi di rilevanza internazionale, come la posizione contro le guerre in corso.

I cittadini sono invitati a consultare le fasce di garanzia e gli aggiornamenti delle aziende di trasporto prima di programmare spostamenti, per limitare i disagi e organizzare al meglio la giornata.

