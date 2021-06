Scoperta pedana abusiva al ristorante, sequestri alla Riva Fiorita a Posillipo. Ieri mattina gli agenti del quartiere Commissariato, i militari della Capitaneria di Porto e personale della Polizia Locale effettuavano un controllo per verificare la regolarità delle attività esercitate in tutta l’area. Nel corso dell’attività gli operanti controllavano un ristorante di via Ferdinando Russo. Dunque gli agenti accertavano che, su un’area del Demanio Marittimo, era stata realizzata una pedana di metallo e legno realizzata in assenza di autorizzazioni e allestita con 8 panchine e svariate fioriere.

I CONTROLLI AL RISTORANTE

Inoltre individuavano un secondo manufatto di pertinenza del locale che occupava abusivamente il suolo pubblico. L’amministratore dell’attività commerciale e il gestore denunciati per invasione di terreni o edifici e occupazione abusiva di spazio demaniale. Si tratta di due napoletani di 51 e 63 anni. Riscontrata inosservanza dei limiti alla proprietà privata. Sottoposte a sequestro entrambe le strutture. Infine sequestrato e sanzionato amministrativamente un minivan parcheggiato sulla pubblica via e privo di assicurazione.