Sequestrati 45 kg di marijuana tra Salerno e Napoli, c’è un arresto

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha concluso una mirata attività di controllo nel settore della commercializzazione dei prodotti a base di cannabis sativa, che ha portato al sequestro di circa 45 kg di marijuana light risultata non conforme ai parametri stabiliti dalla normativa vigente, rinvenuta all’interno di tre esercizi commerciali di proprietà di un cittadino italiano.

Le indagini, scaturite dagli ordinari controlli all’interno di negozi specializzati cd. Cannabis shoр, hanno evidenziato fin da subito una mistificazione della reale natura dei derivati della marijuana, che venivano artificiosamente posti in commercio con la dicitura “light”.

Sequestri tra Salerno e Napoli

In esecuzione delle attività delegate, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Scafati hanno eseguito perquisizioni in più punti vendita e locali di stoccaggio situati in diversi comuni dell’agro nocerino e dei paesi vesuviani, sottoponendo a sequestro 44,7 kg di marijuana e numerose confezioni di liquido di ricarica per sigarette elettroniche.

Le cui analisi sulla sostanza sottoposta a sequestro hanno evidenziato valori di THC ben al sopra della soglia di legge, stabilita nella misura dello 0,6%. Inoltre, la merce era commercializzata con ulteriori irregolarità che la rendevano estremamente

pericolosa per la salute dei consumatori, tra cui l’assenza delle certificazioni di filiera, la mancata esibizione delle analisi di laboratorio obbligatorie e difformità tra etichettatura e contenuto reale dei prodotti.

Arresto e maxi multa

Uno degli indagati è stato attinto dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora, applicata

considerazione degli elementi emersi durante le indagini. All’esito del procedimento, definito con rito abbreviato, il Tribunale presso la Procura della Repubblica

di Nocera Inferiore ha emesso una sentenza definitiva di condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa, a cui si accompagna l’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività commerciale, confermando le ipotesi di reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, delle quali è stata disposta la distruzione.