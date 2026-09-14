Napoli, scuole senza certificato di agibilità: appena 25 edifici su oltre 330 sono in regola

La situazione della sicurezza degli edifici scolastici presenta diverse criticità anche nell’area di Napoli. Secondo i dati del report di Legambiente, l’indagine nel capoluogo ha riguardato 335 edifici scolastici, frequentati da circa 81mila ragazzi.
Particolarmente basso il numero delle strutture in possesso della documentazione relativa alla sicurezza: appena 25 edifici risultano dotati del certificato di agibilità, mentre sono soltanto 20 quelli in possesso del certificato di collaudo statico.
Sul fronte della sicurezza antisismica, il quadro è invece migliore. Dei 337 edifici presenti in zona sismica 2, il 95% risulta adeguato alle norme tecniche di costruzione antisismica.
Il problema dei solai
Uno degli aspetti che maggiormente preoccupa riguarda la sicurezza dei solai. A livello regionale, soltanto il 42% degli edifici scolastici è stato interessato negli ultimi cinque anni da indagini diagnostiche sui solai, mentre gli interventi di messa in sicurezza hanno riguardato appena il 16% delle strutture.
Il quadro evidenzia dunque la necessità di continuare a investire sulla manutenzione e sulla sicurezza degli edifici scolastici, soprattutto per quelle strutture che presentano ancora carenze documentali o necessità di interventi.
Per Napoli, il report restituisce quindi una situazione caratterizzata da una buona risposta sul fronte dell’adeguamento antisismico, ma da forti criticità per quanto riguarda certificati di agibilità e collaudo statico.