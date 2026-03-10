PUBBLICITÀ
Nasconde 3 kg di droga tra il detersivo, arrestato a Giugliano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
E’ primo pomeriggio quando i carabinieri della compagnia di Giugliano si imbattono in quella che sembra una piazza di spaccio. Bussano alla porta, ad aprire è un 36enne.
I militari entrano e si guardano intorno. E’ tutto in ordine, almeno apparentemente. I ispezionano mobili controllando ogni stanza. Ultima è la lavanderia. In un mobile, tra detersivi e ammorbidenti i carabinieri trovano una busta in plastica, poi un’altra ed un’altra ancora. Nella prima 185 grammi di marijuana, nella seconda 13 panetti di hashish per un totale di 1 chilo e 350 grammi di sostanza stupefacente.

I militari aprono anche la terza: conservato sottovuoto, un chilo circa di marijuana pronto per essere dosato. In un cassetto anche materiale per il confezionamento, un bilancino e una macchina per il sottovuoto.
Sequestrati anche 5220 euro in contante ritenuto provento dell’attività illecita.
Il 36enne è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ ora in carcere.

