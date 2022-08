Nasconde l’hashish nelle parti intime per il marito detenuto a Poggioreale. Il segretario Nazionale del sindacato autonomo polizia penitenziaria Emilio Fattorello, ha comunicato il rinvenimento ed il sequestro di 49 grammi di hashish che stavano per essere introdotti all’interno del penitenziario napoletano durante i colloqui tra detenuti e familiari.

Una giovane ventisettenne napoletana in procinto di effettuare colloquio con il marito, detenuto comune, è stata sorpresa con 49 grammi di droga occultata nelle parti intime. La brillante operazione del personale della polizia penitenziaria ivi in servizio con il determinante fiuto del cane poliziotto, pastore tedesco, Masaniello, in forza al nucleo regionale cinofilo e proveniente dal distaccamento di Avellino, ha consentito ancora una volta di interrompere un traffico di sostanze stupefacenti tra l’esterno e l’interno del penitenziario di Poggioreale che ricordiamo essere l’istituto piu’ sovraffollato della Nazione con una media di 2.200 detenuti,nonostante gli sfollamenti che si pongono in essere. Sovraffollamento che rende critica la detenzione degli stessi detenuti per la mancanza di spazi vitali sia per chi vi opera h. 24 come la polizia penitenziaria e gli operatori dell’area sanitaria, piu’ aumentano i detenuti piu’ si riducono gli organici già di per se ridotti. Va inoltre ricordato la minima presenza di figure professionali previste per l’area trattamentale.