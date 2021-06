Nascondeva 20 kg di droga nelle valigie, arrestato calciatore di Napoli. Due giovani sono sono finiti in manette il 27 maggio mattina all’aeroporto di Zurigo. Si tratta della 24enne Anna Varlese e del 25enne Marco Liccardi che trasportavano diversi pacchetti di eroina nascosti nelle valigie. Secondo i rilievi della polizia cantonale, il peso totale della sostanza stupefacente sequestrata è di 20 chilogrammi.

I due sono giunti allo scalo di Kloten in provenienza dalla città sudafricana di Johannesburg. In occasione di un controllo, si legge nella nota, ai funzionari è sorto il sospetto che i due stessero trasportando droga. Intuizione che si è poi rivelata corretta. La donna e l’uomo sono quindi finiti in manette, prima di essere interrogati e portati in procura. Il napoletano Liccardi ha giocato nel Real San Martino, Scafatese, Ischia, San Vito Positano.